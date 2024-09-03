أسير (إسرائيلي) قتيل: حكومة (إسرائيل) فشلت في حمايتنا واليوم تحاول قتلنا

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الذراع العسكري لحركة المقامة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، فيديو مُسجل لأسير إسرائيلي قُتل في رفح خلال العدوان العسكري المستمر على المدينة من قبل قوات الاحتلال.

وكشف الفيديو الذي بثته "كتائب القسام" عبر منصتها في "تيليغرام"، رسالة الأسير القتيل، أوري دانينو، والذي قُتل قبل عدة أيام خلال عملية عسكرية إسرائيلية في رفح. وقال فيها: "شعب إسرائيل لا تهملونا".

وبدأت "القسام" الفيديو بتصريح سابق للمتحدث باسم الكتائب، أبو عبيدة، أكد فيها أن "الثمن الذي سنأخذه مقابل خمسة أسرى أحياء أو عشرة هو نفس الثمن الذي كنا سنأخذه مقابل جميع الأسرى لو لم تقتلهم عمليات قصف العدو".