الاحتلال يمنع بعثة تقييم أممية من الوصول إلى جنين

قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض وصول بعثة تقييم أممية إلى مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي، مساء الثلاثاء، أن الخسائر في أرواح الفلسطينيين زادت نتيجة استخدام جيش الاحتلال "أساليب الحرب القاتلة".

وأضاف أن الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الضفة الغربية أثرت على المساعدات الإنسانية، وأنه يتم تأجيل دخول سيارات الإسعاف والفرق الطبية منذ أسبوع.

وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مبينًا أن "التطورات تسير في الاتجاه الخاطئ".

ومنذ 8 أيام، يواصل جيش الاحتلال عملية عسكرية شمال الضفة الغربية المحتلة تعد الأوسع منذ عام 2002، شملت مدينتي جنين وطولكرم، وخلفت عشرات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين.

وتطرق المسؤول الأممي إلى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، مؤكدًا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتابع تفاصيلها عن كثب.