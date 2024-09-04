لجان المقاومة: الدعاوى الأمريكية ضد السنوار وقيادات أخرى باطلة

أدان المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، قيام الإدارة الأميركية رفع دعوى ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وعدد آخر من قيادات الشعب الفلسطيني.



وقالت لجان المقاومة في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، يوم الأربعاء، إن رفع الإدارة الأمريكية دعاوى قضائية ضد القائد يحيى السنوار وقيادات أخرى، هو حلقة جديدة في مسلسل العدوان الأمريكي على شعبنا ومقاومته والمستمر منذ 11 شهراً، عبر المشاركة الفاعلة بحرب الإبادة التي تستهدف كل مكونات شعبنا .



وأوضحت لجان المقاومة أن الدعوى الأمريكية الجديدة هى تأكيد أن الإدارة الأمريكية منحازة بشكل أعمى ولا محدود للكيان الصهيوني، ولا تألوا جهداً عن محاربة الشعب الفلسطيني وقادته.



وأضافت: "أي دعاوى أمريكية يجب أن تكون ضد القتلة الصهاينة ومجرمي الحرب في الكيان الصهيوني، وضد من يدعمهم من أركان الإدارة الأمريكية، الذين يزودونهم بالسلاح الذي يقتل عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، ويدمر كل مناحي ومقومات الحياة في قطاع غزة والضفة".



وشددت لجان المقاومة على أن "الدعاوى الأمريكية الجديدة باطلة ومنافية للقوانين والمواثيق الدولية، ولن تفلح بكسر إرادة شعبنا ولن تثنيه عن مواصلة نضاله وجهاده ومقاومته حتى دحر العدوان الصهيوأمريكي وزوال الكيان الفاشي".