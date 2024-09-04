اجتماع لمجلس الأمن الدولي للبحث في الحرب على غزة والعدوان على الضفة

ينعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، للبحث في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن انعقاد مجلس الأمن اليوم لبحث ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة في ظل استمرار الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، يثير علامات استهجان واستغراب.

وأضافت الحركة في بيان أن "محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة بشأن سبب موت الأسرى الستة، استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب".

وأكدت أن مصير الأسرى في قطاع غزة بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحده، وأنه وأركان جيشه يتحمّلون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة.