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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
مراكز الإيواء بقطاع غزة.. مجازر يومية تفقد النازحين الأمان
05 سبتمبر 2024 . الساعة: 01:21 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296540
كلمات مفتاحية
الاحتلال
مجازر
الحرب على غزة
طوفان الأقصى
نازحين
مراكز الإيواء
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