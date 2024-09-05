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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: مراكز الإيواء بقطاع غزة.. مجازر يومية تفقد النازحين الأمان

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https://alresalah.ps/p/296540

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الاحتلال مجازر الحرب على غزة طوفان الأقصى نازحين مراكز الإيواء

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