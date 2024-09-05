الاحتلال يرفض التنسيق لدخول فرق التطعيم لمناطق شرق صلاح الدين

قالت وزارة الصحة في غزة، يوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يرفض التنسيق لدخول الفرق الطبية التابعة للحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مناطق شرق صلاح الدين، وذلك في اليوم الأول للحملة في المحافظات الجنوبية للقطاع، المتواجد بها نسبة كبيرة من الفئة المستهدفة من الأطفال.

وناشدت الصحة، في بيان وصل "الرسالة نت"، المؤسسات والجهات المعنية كافة بالتدخل العاجل لإنجاح حملة التطعيم بالوصول إلى كافة الأطفال في أماكن تواجدهم.

والأربعاء، أعلنت منظمة الصحة العالمي، أن المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة اختتمت بنجاح، وتمكن خلالها تطعيم أكثر من 187 ألف طفل وسط القطاع من تلقي الجرعة الأولى.