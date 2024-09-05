(حماية الصحفيين) يُدين الانتهاكات (الإسرائيلية) ضد الصحفيين في الضفة

دان مركز "حماية وحرية الصحفيين" (مستقل مقره عمّان) الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والصحفيات في الضفة الغربية.

وقال "حماية الصحفيين"، في بيان له اليوم الخميس، إن "ما يجري في الأراضي الفلسطينية من ملاحقات، وانتهاكات ممنهجة ضد الصحفيين أمر مروع، وخطير".

وأشار إلى "المشاهد التي تعرضها شبكات التلفزة تُظهر جرافات الاحتلال، وهي تدهم الصحفيين، وتطلق الرصاص الحي عليهم على نحو مباشر، رغم ارتدائهم لشارات الصحفيين، والملابس التي تدل عليهم".

ورأى "حماية الصحفيين" أن "الضفة الغربية أصبحت مثل قطاع غزة لا يوجد بها مكان آمن لممارسة الصحفيين لعملهم".

منوها إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالرصاص الحي، وبشكل مباشر، ومتعمد 7 صحفيين كانوا يستقلون 3 سيارات صحافة، ويرتدون واقي الصحافة بشكل واضح، ويوجَدون في منطقة لا يوجد فيها أحداث ميدانية في طريقهم إلى بلدة كفر دان غرب جنين، كما فجرت قوات الاحتـلال غرفة البث الخاصة براديو ناس في جنين".

ودعا "حماية الصحفيين" إلى رصد وتوثيق الانتهاكات التي تقع على الصحفيين في مدن الضفة الغربية، مطالبا الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، والإعلام "بتحرك عاجل لحمايتهم من الاستهداف الإسرائيلي المتعمد".

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على الضفة الغربية، خاصة شمالها، منذ يوم الأربعاء الثامن والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، ما أسفر عن استشهاد 34 فلسطينيا، بينهم 19 في مدينة جنين، و8 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 685.