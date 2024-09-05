هيئات إسلامية تحذر من تجاوزات الخطوط الحمراء في تدنيس الأقصى

حملت هيئات إسلامية بالقدس المجتمع الدولي وخاصة دول العالم الاسلامي مسؤولية عدم وقف تجاوزات سلطات الاحتلال الاسرائيلي للخطوط الحمراء في تدنيس واستباحة حرمة المسجد الأقصى الشريف.

وأوضحت الهيئات في بيان وصل وكالة "صفا" أن شرطة الاحتلال تطلق أيادي المتطرفين اليهود لممارسة أشكال متعددة من الطقوس التلمودية والرقص والمجون والصراخ ورفع الأعلام والنفخ بالبوق.

ولفتت إلى أن ذلك تحدٍ سافر ومستفز لكل مسلم، لا بل ولكل حر شريف في العالم.

وطالبت الهيئات الاسلامية بحكم واجبها العقدي على اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لوقف الاعتداءات التهويدية الفظيعة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، الذي بات يهدد سلامة ووظيفة أولى القبلتين ومسرى ومعراج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وحثت الهيئات مسلمي فلسطين والعالم المسلم كل حسب استطاعته للدفاع عن المسجد الأقصى، وشد الرحال للصلاة فيه ليبقى عامرا بالمسلمين وحدهم.

وأكدت أن المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونم فوق الأرض وتحتها، كما كان منذ أن بنته الملائكة، بنص الحديث الشريف، مسجدا إسلاميا خالصا لا يقبل القسمة ولا الشراكة.

وبينت الهيئات أن طقوس ورقص وصراخ المتطرفين اليهود في المسجد الأقصى باطلة قانونيا وتاريخيا وشرعا دينيا، ولا تتعدى كونها تصدية وصد عن سبيل الله وتدنيس للمسجد الأقصى.

وتنبه الهيئات الاسلامية المسلمين عامة ومسؤوليهم خاصة، من أن ينالهم غضب الله سبحانه وتعالى إن إستمر الصمت والقعود عن حماية المسجد الأقصى.

يشار إلى أن الهيئات الاسلامية تضم كل من:مجلس الأوقاف، الهيئة الاسلامية العليا، ديوان قاضي القضاة، دائرة الافتاء الفلسطينية، دائرة أوقاف القدس.