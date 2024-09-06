الصحة: تطعيم أكثر من 161 ألف طفل ضد شلل الأطفال جنوبي القطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الجمعة، أن فرقها تمكنت من تطعيم أكثر من 161 ألف طفل في اليوم الأول من حملتها الطارئة ضد مرض شلل الأطفال في جنوبي القطاع.

وأوضحت الصحة في تصريح مقتضب، أن "الفرق الطبية تمكنت من تطعيم 161,188 طفل في اليوم الاول من المرحلة الثانية من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال، وذلك في محافظات جنوب القطاع".

وأمس الخميس، أشارت الصحة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض التنسيق لدخول الفرق الطبية التابعة للحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مناطق شرق صلاح الدين، وذلك في اليوم الأول للحملة في المحافظات الجنوبية للقطاع، والمتواجد بها نسبة كبيرة من الفئة المستهدفة من الأطفال.

وناشدت كافة المؤسسات والجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنجاح حملة التطعيم، بالوصول الى كافة الأطفال في أماكن تواجدهم.