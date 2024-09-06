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مستوطنون يهاجمون عرب المليحات بالأغوار وجيش الاحتلال يعتقل 3 منهم

الرسالة نت

 هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، تجمع عرب المليحات بالأغوار الجنوبية، كما اعتقل جيش الاحتلال ثلاثة منهم بعد تحريض من المستوطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين مسلحين هاجموا التجمع، وارهبوا المواطنين، تحت حماية قوات الاحتلال.

وأضافت المصادر أن المستوطنين احتجزوا عدة عائلات داخل مسكنها ومنعوها من الخروج والتحرك.

وفي تطور لاحق، قال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، إن جيش الاحتلال اعتقل الأشقاء محمد، وحمزة، وفرحات كعابنة بعد احتجازهم في مساكنهم، والاعتداء عليهم من قبل المستوطنين.

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