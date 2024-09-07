شركات طيران عالمية تمدد وقف رحلاتها لـ(إسرائيل) حتى آذار المقبل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شركات طيران عالمية مددت وقف رحلاتها من دولة الاحتلال الإسرائيلي وإليها حتى آذار/مارس المقبل.

وذكر موقع قناة /مكان/ الإسرائيلي، أن شركة "رايان" للطيران، قررت أمس الجمعة، إلغاء رحلاتها من دولة الاحتلال وإليها حتى آذار/مارس المقبل على الأقل، وذلك بعدما كانت قد قررت قبل ذلك بيوم واحد، أن يكون الإلغاء حتى 26 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأضاف الموقع أنّ "المسافرين بدأو بتلقي إشعارات بإلغاء الرحلات إلى أكثر من 15 وجهة للشركة في أوروبا حتى إشعار آخر، في الساعات التالية لهذا الإعلان".

وقد انضمت إلى هذه الخطوة شركات طيران أخرى، مثل "إيزي غيت" -وهي واحدة من أكبر شركات الطيران منخفضة التكلفة في العالم- وكاثي باسيفيك الصينية، (وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم)، حيث أعلنت إلغاء رحلاتها بالكامل حتى آذار/مارس 2025".

ويأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية بالمنطقة بعد اغتيال دولة الاحتلال رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية بطهران، في 31 تموز/يوليو الماضي.

وتعهدت إيران، برد "قوي وحتمي" على اغتيال هنية، بينما تتواصل الاتصالات والتحركات الإقليمية للتهدئة ومنع تفاقم الوضع بالمنطقة.