رابط التنمية الاجتماعية للمساعدات وحصر أضرار قطاع غزة

خاص- الرسالة نت

قالت حنان حداد مسؤولة في التنمية الإجتماعية بالضفة الغربية إن الوزارة أطلقت رابطا لحصر الأضرار الناتجة عن حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة منذ 11 شهراً.

وأوضحت أن الأضرار تشمل من فقد بيته أو مصدر دخله أو بحاجة لمساعدة مادية، فيتم التوزيع بناء على الأكثر حاجة فالأقل. وأضافت المسؤولة أن الوزارة بالتعاون مع مؤسسات دولية كاليونيسيف استطاعت تقديم مساعدات لقرابة 10 آلاف مواطن من أصل 45 ألفا سجلوا عبر الرابط الخاص بالوزارة. ومن جهة أخرى،

لفتت حداد إلى حرمان منتفعي الشؤون الإجتماعية من مستحقاتهم في قطاع غزة منذ أكثر من عام ويرجع ذلك للقيود التي يفرضها الاحتلال على سكان القطاع.

للتسجيل في رابط حصر الأضرار الخاص بوزارة التنمية الإجتماعية.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqzQIyJhaTL7rdqGWbI0Pl_AHmvCbNnAzguROaWXeXeOdCPQ/viewform