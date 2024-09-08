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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: أمريكيون داستهم دبابات الاحتلال عبر الهواء مباشرة

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https://alresalah.ps/p/296612

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أمريكا إسرائيل الحرب طوفان الأقصى دبابات الاحتلال

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