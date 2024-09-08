افتتاح العام الدراسي بالضفة وحرمان طلاب غزة من التعليم للسنة الثانية

يتوجه صباح غد الاثنين، طلاب المدارس في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة، إلى مقاعد الدراسة، بينما يحرم طلاب غزة من التعليم للسنة الثانية، بسبب العدوان المستمر على القطاع.

ويفتتح العام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في محافظات الضفة، بينما يحرم ٦٣٠ ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من التعليم، بسبب استمرار العدوان وتهجير مئات آلاف المواطنين عن أماكن سكناهم وقصف المدارس.

وبحسب بيانات وزارة التربية، فقد تضررت ٩٠% من الأبنية المدرسية في جميع محافظات القطاع، وحرم ٣٩ ألف طالب من أداء امتحان الثانوية العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن ٥٨ ألف طالب حرموا من دخول الصف الأول الابتدائي في مدارس القطاع هذا العام.

وفي محافظات الضفة، يبلغ المجموع الكلي للطلاب ٨٠٦ ألف طالب وطالبة، بينهم ٦١٦ ألف يلتحقون بالمدارس الحكومية، و ٤٥ ألف طالب في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، و١٤٤ ألف في المدارس الخاصة.

ويبلغ عدد المدارس في الضفة ٢٤٥٩ مدرسة، بينها ١٩٣٧ مدرسة حكومية، و٩٦ مدرسة تابعة لوكالة الغوث، و٤٢٦ مدرسة خاصة.

ويبلغ مجموع المعلمين في المدارس قرابة ٥١٥٠٠ معلم ومعلمة، بينهم ٣٩٥٠٠ في المدارس الحكومية، و١٩٤٧ معلم في مدارس أونروا، ١٠ آلاف في المدارس الخاصة.

وأعلن الاتحاد العام للمعلمين عن انتظام العملية التعليمية حتى ١٩ الشهر الجاري، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بافتتاح العام الدراسي، ومن ثم الدوام بواقع أربعة أيام وجاهية في الأسبوع.

يذكر أن مئات المدارس في قطاع عزة تعرضت للقصف والتدمير الشامل والتجريف، فيما يعيش آلاف الطلاب في مراكز الإيواء والخيام، ويعاني الكثير منهم المجاعة ونقص الغذاء والأدوية.