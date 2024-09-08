انقطاع الاتصالات والإنترنت عن وسط وجنوب قطاع غزة

انقطعت مساء الأحد، خدمة الاتصالات والإنترنت، عن مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر.

وأانقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عن المناطق الوسطى والجنوبية في قطاع غزة، بسبب عمليات التدمير لأبراج الإرسال والتقوية من قبل جيش الاحتلال، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من جهتها، إنها "تواجه صعوبة في التواصل مع غرفة عمليات الطوارئ في قطاع غزة، نتيجة تضرر شبكات الاتصالات".

وبالتزامن مع ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 40 ألفا و972 شهيدا، وإصابة 94 ألفا و761 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.