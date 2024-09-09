الرشق: إن لم يتم إلزام نتنياهو بما تم الاتفاق عليه فلن يرى أسرى الاحتلال النور

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق إنه "إن لم يتم الضغط على نتنياهو وإلزامه بما تم الاتفاق عليه فلن يرى أسرى الاحتلال النور".

وأضاف الرشق في تصريح إعلامي تلقته "الرسالة نت"، اليوم الإثنين، أن "الجميع يعلم أن نتنياهو وحكومته النازية هم الطرف المعطل للاتفاق".

وطالب القيادي في "حماس" بـ"وقف العدوان بشكل دائم، والانسحاب الكامل من قطاع غزة" مؤكدا أن مطالب الحركة واضحة ومتمسكة بها.

وحذر من "اعتبار شروط نتنياهو الجديدة، نقطة للتفاوض وإعادتنا الى المربع الأول".

وأشار إلى أن "ما يروّجه الاحتلال وبعض المصادر الأمريكية عن مطالب جديدة لحماس، كذب ومحاولة للتهرب من مسؤوليتهم عن تعطيل المفاوضات ووقف العدوان على شعبنا الفلسطيني".