خاص| شقيق منفذ عملية الكرامة: أطفال غزة أشعلوا لهيب أخي وثورته

قال صدام الجازي شقيق الشهيد ماهر منفذ عملية معبر الكرامة، إنّ أطفال غزة أشعلوا لهيب أخيه وثورته، "كان دائما يشعر بالغضب عند مشاهدته للأخبار، كنا نرى معالم وجهه تتغير تماما".

وأضاف صدام في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ ما فعله ماهر تعبير عما كان يشعر به هو وكل إنسان لديه غيرة ونخوة، "كان يتقطع من قلبه عندما يشاهد مناظر الأطفال المتقطعة في غزة".

وأوضح صدام أنّ شقيقه قبل استشهاده بأيام قليلة تحدث بأنّ هذه الحرب هي حرب تستهدف كل المنطقة وليست غزة فقط أو الضفة، وأن إسرائيل دولة دموية لن تتوقف عند حدود القطاع.

وتابع: "نتنياهو هو المسؤول الأول والأخير عن هذه العمليات وكل عمليات الانتقام، نتيجة جرائمه وارهابه الذي يمارسه بحق الأطفال والنساء والأبرياء".

وأكدّ صدام أن الشعب الأردني يشعر بالفخر تجاه هذه العملية الفدائية التي نفذها شقيقه، "الأردن نخوة وشرف وكرامة وهذه مشاعره الدائمة تجاه القضية الفلسطينية وشعب فلسطين".