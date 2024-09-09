الصحة: معظم المشافي ستخرج عن الخدمة نتيجة نفاد الوقود بغزة

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة د. خليل الدقران، من خروج معظم المستشفيات عن الخدمة خلال 48 ساعة، نتيجة نفاد الوقود، تحديدا مستشفيات الشمال وبشكل خاص مستشفيي كمال عدوان والأندونيسي.

وقال الدقران لـ"الرسالة نت"، إنّ خروج هذه المشافي عن الخدمة يعني الموت المحقق للمرضى، خاصة المبيتين في غرف العناية المركزة، والحضانة ومرضى غسيل الكلى المتواجدين داخل المشافي.

وأضاف: "الاحتلال استهدف في وقت سابق معظم المولدات؛ التي تعتمد عليها المستشفيات في العمل، والكميات التي تصل من الوقود لا تكفي للتشغيل سوى بالحد الأدنى".

وذكر أن الاحتلال أخرج 25 مستشفى عن الخدمة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه أبناء شعبنا وحمايته من الموت المحقق.