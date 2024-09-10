أستراليا تدعو لوقف إطلاق النار بغزة وتؤكد أنها لن نمنح تأشيرات سفر للمستوطنين

جددت أستراليا دعوتها لدولة الإحتلال الإسرائيلي لقبول قرار وقف إطلاق النار بغزة الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ اليوم الثلاثاء، في منشور على منصة "إكس"، أن "هناك حاجة عاجلة لوقف إطلاق النار في غزة".

وأضافت أنها "قلقة إزاء تصاعد العنف في الضفة والتصرفات الاستفزازية للوزراء الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين". وأوضحت أن هذا الوضع أضعف أيضا إمكانية تحقيق السلام الدائم.

وأفادت أن "حكومة بلادها لن تمنح تأشيرات سفر إلى أستراليا للمستوطنين الإسرائيليين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية".

ولليوم 340 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 40 ألفا و 939 شهيدا، وإصابة 94 ألفا و 616 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.