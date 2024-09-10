حمدان يدعو وزراء الخارجية العرب العمل لوقف العدوان على غزة

دعا القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان وزراء الخارجية العرب، المجتمعين في العاصمة المصرية القاهرة، لتحمل مسؤولياتهم، والعمل لوقف العدوان على غزة بشكل فوري.

وقال حمدان في كلمة له اليوم الثلاثاء: "في ظل العدوان الغاشم وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على غزة، والتي تشمل مجازر يومية وحصارا وتجويعا للشعب الفلسطيني، وتحت انتهاكات المستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، ندعو وزراء الخارجية العرب لتحمل مسؤولياتهم"، مؤكدا أن "هذا العدوان لا يهدد الفلسطينيين فحسب، بل الأمن القومي العربي".

وأضاف: "نذكر أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية الدول العربية ومعالي الأمين العام للجامعة العربية بمخرجات القمة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في نوفمبر الماضي والتي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، والتي أكدت على ضرورة العمل للوقف الفوري للعدوان وإغاثة الشعب الفلسطيني ورفع الحصار".

وأعرب عن تطلعه "في هذه اللحظة الحساسة من تاريخ شعبنا والمنطقة أن يفضي اجتماع وزراء الخارجية العرب إلى العمل الفوري والمباشر والضغط على الاحتلال وداعميه للوقف الفوري للعدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة". متأملا أن "يسفر اجتماع وزراء الخارجية العرب عن إغاثة شعبنا الصامد في قطاع غزة بفتح المعابر وتوجيه المساعدات العاجلة من غذاء ودواء وملبس ومعدات للإيواء".

وتابع حمدان: "نرجو أن يؤدي اجتماع وزراء الخارجية العرب إلى الإدانة الواضحة لممارسات الاحتلال وجرائمه المستمرة في فلسطين والملاحقة القضائية والقانونية لدولة الاحتلال وقادتها في كل المحافل الدولية".

وأوضح بأن "حماس" تترقب أن "ينتج عن اجتماع وزراء الخارجية العرب فضح تعنت الاحتلال وما يمارسه من مماطلة أمام مقترحات الوسطاء وتحميله المسؤولية الكاملة عن إفشال الجهود الرامية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لا سيما أن حركة حماس والمقاومة قد وافقت على آخر مقترح قدمه الوسطاء في الثاني من تموز/يوليو الماضي".

وعبر عن طموح حركته بأن "يثمر اجتماع وزراء الخارجية العرب العمل على حماية القدس والمقدسات ومنع العدو الصهيوني من الاستمرار في مخططاته لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وتهويد المدينة المقدسة".

وختم بالقول: "نتطلع أن يحقق اجتماع وزراء الخارجية العرب القطع الفوري للعلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني الذي يمعن في قتل شعبنا وإبادته بشكل جماعي".