نائب رئيس البرلمان الجزائري : رسالة السنوار أهم تهنئة تلقاها الرئيس تبون

قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) يوسف عجيسة، إن رسالة القائد يحيى السنوار التي هنأ بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة انتخابه رئيسا للجزائر، "من أهم التهاني التي تلقاها الرئيس، بعد هذه الاستحقاقات الكبيرة التي تعيشها الجزائر".

وأكدّ نائب رئيس البرلمان الجزائري لـ"الرسالة نت"، إنّ الاعلام الجزائري تداولها والتقطها بحفاوة كبيرة، ورددًها مرارا وتكرارا، مشيرا إلى أنّ هذه الرسالة ليست غريبة على حماس؛ التي تجمعها علاقة كبيرة مع السلطة في الجزائر، التي استضافت قائد المقاومة السابق أبو العبد وإخوانه في أهم مناسبة بالبلاد وهي الاستقلال الجزائري.

وثمن عجيسة هذه المبادرة، و"نعتبرها رسالة قوية من المقاومة للجزائر التي أعادت الثقة لرئيسها في ظروف صعبة وخطيرة جدا، وتعاظم علينا مسؤولية دعم المقاومة وتنويع مجالات دعمها، سواء داخليا أو خارجيا وعبر المستويات الدبلوماسية والدولية".

وبين أن الجزائر تستطيع بمكانتها وبتواجدها بمجلس الأمن، أن تتابع ترافع عن القضية وتتابع الأوضاع بغزة والضفة والقدس.

وأضاف عجيسة "القائد السنوار الذي يقود الحرب البطولية؛ ليس بعيدا عن أوضاع أمته ودوله العربية والإسلامية، ويشاركها أفراحها وأتراحها، ويحمل الجميع مسؤولية دعم شعبنا في الضفة والقطاع والقدس، من خلال تعزيز العلاقة بكل الأنظمة التي يقع على عاتقها حماية القضية".

وعبر عن اعتزازه بهذه التهنئة، و"هي مقبولة ومحتفى بها إعلاميا وسياسيا ومن رئيس الجمهورية شخصيا".11:51 AM