علماء الجزائر: تهنئة السنوار للرئيس تبون تعبير عن قائد عظيم وملهم

قال رئيس جمعية علماء الجزائر الدكتور العلامة عبد الرزاق قسوم، إنّ تهنئة قائد حركة حماس يحيى السنوار للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بانتخابه رئيسا للحركة، تعبير عن قائد عظيم وملهم.

بعث يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة؛ بمناسبة نجاح الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، مباركاً تجديد ثقة الشعب الجزائري له لقيادة البلاد، راجياً الله له التوفيق والإعانة، لخدمة الجزائر وشعبها الأصيل.

وأوضح قسوم في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ هذه التهنئة تحمل ثلاثة رسائل مهمة، أولها أن المقاومة تعرف من معها ومن ضدها، وثانيها إدراك القائد السنوار لدور الجزائر في معركة طوفان الأقصى والجهد السياسي التي تبذله في المؤسسات الدولية، وثالثها، دقته ومتابعته لكل ما يحدث حوله وفي العالم.

وأكدّ أن هذه الرسالة هي دليل على تحدي القائد لكل العقبات والصعوبات، وأنه يتجاوزها لصالح تحقيق أهدافه، معتبرا هذه الرسالة دليل على قوة ومتانة الأداء السياسي للحركة إلى جانب قدرتها وبطولتها العسكرية في المعركة.

وجدد تحيته لقائد المقاومة بغزة رئيس المكتب السياسي لحماس القائد يحيى السنوار، "في المحصلة سيحقق النصر، وهو يقاتل نيابة عن الأمة جمعاء، وسيكتبه التاريخ واحد من العظماء الذين قادوا مفاصل ملحمية بطولية في تاريخ هذه الأمة".

وأشار السنوار في رسالته، إلى أنه يبعثها في ظل الملحمة البطولية التي يسجلها شعبنا الفلسطيني ومقاومته بكل بسالة وصمود في معركة طوفان الأقصى، بالرغم مما يتعرض له من حرب الإبادة الجماعية، وهمجية الاحتلال الصهيوني النازي، الذي يعادي كل مظاهر الحياة، ويقتل الإنسانية في قطاع غزة، ويعتدي على أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، في تجاوز وتحدٍ سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية.11:43 AM