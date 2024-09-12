الجماهير الإيطالية تدعم غزة وتدير ظهرها أثناء عزف النشيد (الإسرائيلي)

تفاعل المغردون العرب والأجانب مع الخطوة التي قامت بها جماهير المنتخب الإيطالي أثناء مباراتهم مع منتخب (إسرائيل) ضمن المجموعة الثانية من دوري أمم أوروبا.

وأدارت الجماهير الإيطالية ظهرها خلال عزف نشيد (إسرائيل) في المباراة التي أقيمت في ملعب "بوسيك أرينا" في هنغاريا، حيث أرادت الجماهير مناصرة الفلسطينيين وأهالي غزة في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ 11 شهراً. وارتدت مجموعة من حوالى 50 مشجعاً ملابس سوداء بالكامل، ورفعوا علم إيطاليا كتب عليه كلمة "Liberta" "الحرية"، إلى جانب لافتات عليها خطوط مائلة سوداء، حملها أنصار"Ultra".

وانتشرت صور على مواقع التواصل تظهر كيف تصرفت الجماهير الإيطالية في المواجهة التي انتهت بفوز منتخبها 2-1، خاصة أن هذه الحركة تعبر عن الاحتجاج والغضب وعدم التقدير للنشيد الذي يُعزف.