منظمة استيطانية تنشر مقطع فيديو لإحراق الأقصى وتعلق عليه (قريبا في هذه الأيام)

نشرت منظمة "نشطاء جبل الهيكل" الاستيطانية المتطرفة، مقطع فيديو مفبرك، يظهر إحراق المسجد الأقصى المبارك، وتعلّق عليه بعبارة: "قريبا في هذه الأيام".

وتعقيبا على الفيديو، أكد خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري أن هذا المفطع الذي نشرته الجماعات اليهودية المتطرفة، يؤكد ما قلناه مراراً، أنهم "يطمعون في السيطرة على الأقصى، وأنهم يحلمون أن هذا الوقت هو المناسب للانقضاض على المسجد، وتنفيذ مخططاتهم العدوانية فيه، وهذه الأطماع ليست جديدة بل قديمة جديدة ونحذر من الإقدام عليها".

وتصعد قوات الاحتلال من اعتداءاتها وجرائمها في القدس والأقصى، منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، بالتزامن مع عدوان واسع ومدمر على قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى عدوان واسع على مدن شمالي الضفة الغربية أدى لوقع عشرات الشهداء والجرحى.