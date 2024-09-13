حزب الله: قصفنا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي للاحتلال في محيط صفد

أعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الجمعة، قصف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي التابعة لقيادة المنطقة الشمالية ​​​​​​في جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدينة صفد المحتلة.

وأوضح الإعلام الحربي للحزب، في بلاغ عسكري، "رداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة كفرجوز قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا".

وأظهر مقاطع مصورة اشتعال النيران في محيط مدينة صفد جراء سقوط الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان، وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.