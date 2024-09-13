حزب الله: قصفنا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي للاحتلال في محيط صفد

أعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الجمعة، قصف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي التابعة لقيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدينة صفد المحتلة.
وأوضح الإعلام الحربي للحزب، في بلاغ عسكري، "رداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة كفرجوز قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا".
وأظهر مقاطع مصورة اشتعال النيران في محيط مدينة صفد جراء سقوط الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان، وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.