الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

حزب الله: قصفنا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي للاحتلال في محيط صفد

حزب الله
حزب الله

الرسالة نت - فلسطين المحتلة

أعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الجمعة،  قصف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي التابعة لقيادة المنطقة الشمالية ​​​​​​في جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدينة صفد المحتلة.

وأوضح الإعلام الحربي للحزب، في بلاغ عسكري، "رداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة كفرجوز قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا".

وأظهر مقاطع مصورة اشتعال النيران في محيط مدينة صفد جراء سقوط الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان، وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

 

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296699

كلمات مفتاحية

حزب الله طوفان الأقصى جنوب لبنان صفد

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر