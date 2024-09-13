عكرمة صبري يدعو للنفير في الأقصى بعد فيديو التحريضي على إحراقه

دعا إمام وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، لشد الرحال إلى الأقصى بعد فيديو تحريض جماعات “الهيكل” المزعوم لإحراق المسجد الأقصى.

وقال الشيخ عكرمة صبري في تصريح صحفي: إن القائمين على اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى يتوهمون أن الوقت مناسب للانقضاض عليه.

وأضاف: إن الفيديو الذي نشرته الجماعات اليهودية المتطرفة يؤكد ما قلناه مراراً أنهم يطمعون في السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك.

وحذر من إقدام الاحتلال على تنفيذ مخططاته وأطماعه في المسجد، مشيرا إلى أن هذه الأطماع ليست جديدة بل قديمة جديدة.

ونبه خطيب الأقصى إلى تزايد اقتحامات المستوطنين الواسعة للمسجد والتحريض الواسع بحقه، معتبراً أنه اعتداء صارخ وتحدٍ واستفزاز لمشاعر المسلمين.

وشدد على “حقنا الديني في الأقصى الذي يستند إلى قرار رباني من فوق سبع سماوات، داعياً للتصدي لهذه المخططات وحماية القدس والمسجد الأقصى من هذه الأطماع التهويدية.

ونشرت جماعات الهيكل الاستيطانية المتطرفة، أمس الخميس، مقطع فيديو جديد يظهر فيه احتراق المسجد الأقصى المبارك، في إشارة إلى تدميره وبناء الهيكل المزعوم.

وفي سابقة خطيرة، نشرت منظمة “نشطاء جبل الهيكل” الاستيطانية مقطع فيديو يظهر احتراق المسجد الأقصى المبارك، وعلّقت عليه: “قريبا في هذه الأيام”.

ويأتي ذلك وسط الهجمة غير المسبوقة التي يتعرّض لها الأقصى من حصار واقتحامات بأعداد كبيرة وأداء كافة طقوس الهيكل من صلاة وسجود ملحمي جماعي ونفخ بالبوق ومحاولة إدخال القرابين، مع منع دخول المصلين وإبعاد المرابطين خلال الاقتحامات.

وسبق أن صرح ما يسمى وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف “بن غفير”، حول عزمه ونيته بناء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى المبارك.

كما وتعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمويل اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك لأول مرة، وبقيمة مليوني شيكل.

ومن خلال تمويل حكومة الاحتلال، ستسمح لأول مرة لآلاف المستوطنين ومئات آلاف السياح الأجانب باقتحام المسجد الأقصى كل عام، بهدف نشر الرواية اليهودية والتهويدية حول المسجد.

وتتواصل الدعوات للحشد وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى المبارك، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومواجهة مخططات تهويد المسجد وتقسيمه.