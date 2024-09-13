الشيخ عكرمة صبري يدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى

قال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، إن المسجد الأقصى في هذه الأيام قد تحول إلى ثكنة ‏عسكرية احتلالية وأن عدد المقتحمين يزداد يومًا تلو الآخر.‏ داعيا لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، بعد تحريض جماعات "الهيكل" المزعوم على إحراق المسجد الأقصى، وفي ظل تصاعد انتهاكات المستوطنين في رحابه. مضيفا: من يمنع من الوصول الى الاقصى فليصل حيث يمنع وله ثواب من يصلي في الأقصى"

وقد لفت عكرمه في فيديو مصور له نشر عبر شبكات التواصل قائلا:" نذكر بأن شد الرحال إلى المسجد الأقصى هو تلبية لنداء النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الشريف، كما أنه أيضا لإعمار الأقصى والدفاع عنه ووقف الانتهاكات، في ظل زيادة التشديد على ‏الشباب المرابطين في الأقصى، حيث يتم منعهم من أداء الصلوات، بالإضافة إلى سحب الهويات، ‏واعتقال العشرات من الشباب."