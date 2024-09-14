تطعيم 560 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالمرحلة الأولى في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية (تابعة للسلطة)، الجمعة، انتهاء المرحلة الأولى من الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية من قطاع غزة، بتطعيم نحو 560 ألف طفل من المستهدفين (من عمر يوم وحتى 10 سنوات).

وقالت الوزارة في بيان، إن "نسبة التطعيم بلغت نحو 87 بالمئة؜ من الأطفال المستهدفين، في حين كانت النسبة المستهدفة نحو 90 بالمئة".

وأضافت أن "حملة التطعيم بمرحلتها الأولى كانت بثلاث جولات على مدار 12 يوماً، شملت محافظات دير البلح وخانيونس ورفح وغزة والشمال".

وأوضحت أنه "بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع ستبدأ المرحلة الثانية من الحملة من أجل إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح للأطفال الذين تلقوا الجرعة الأولى".

ولليوم 343 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و 84 شهيدا، وإصابة 95 ألفا و 29 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.