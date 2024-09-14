وزير الخارجية التركي: اعتراف المزيد من الدول بفلسطين يعطينا الأمل في تحقق العدالة

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن اعتراف المزيد من الدول الأوروبية بفلسطين، واستعداد المزيد من الدول للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية "يعطينا الأمل في تحقق العدالة".

جاء ذلك في منشور لـ فيدان، الجمعة، عبر منصة "إكس"، أعرب فيه عن تقديره لدعم إسبانيا للقضية الفلسطينية.

وقال فيدان، إنهم عقدوا اجتماعا في العاصمة مدريد برفقة أعضاء مجموعة الاتصال الإسلامية العربية، برعاية وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وبمشاركة ممثلي إسبانيا وسلوفينيا والنرويج وإيرلندا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "خلال لقاءاتنا في مدريد، حيث التقينا أيضا برئيس الوزراء الإسباني (بيدرو) سانشيز، لاحظنا أن الدعم لحل الدولتين يتزايد".

وأكد فيدان، أن اعتراف المزيد من الدول الأوروبية بفلسطين، واستعداد المزيد من الدول للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية "يعطينا الأمل في تحقق العدالة".

وأشار إلى أن عدم دفع إسرائيل ثمن جرائمها ودعم الولايات المتحدة المطلق لها، أدى إلى انهيار النظام العالمي، وأن الدول الغربية باتت تدرك ذلك.

ولفت فيدان، إلى "انتهاء الفترة التي كان ينظر فيها الرأي العام العالمي إلى القضية الفلسطينية من وجهة نظر إسرائيل وداعميها".

وقال إن "حل الدولتين فرصة تاريخية لإسرائيل، ونأمل أن ينتهزوها قبل فوات الأوان".

وتشكلت مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة بشأن القضية الفلسطينية بقرار من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وتضم وزراء خارجية 8 دول هي: تركيا وفلسطين والأردن وقطر والسعودية ومصر وإندونيسيا ونيجيريا، والأمينين العامين لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.

وشارك في الاجتماع أعضاء المجموعة، بينهم وزراء خارجية تركيا ومصر والأردن، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية وممثلين أوروبيين من النرويج وسلوفينيا وأيرلندا وإسبانيا.

ولليوم 344 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و 84 شهيدا، وإصابة 95 ألفا و 29 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.