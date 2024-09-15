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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
2 مليون نازح يواجهون خطر قدوم المُنخفضات الجوية
15 سبتمبر 2024 . الساعة: 03:03 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296740
كلمات مفتاحية
الحرب على غزة
نازح
خطر
المنخفضات الجوية
طوفان الأقصى
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