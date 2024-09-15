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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
350 ألف مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية لقطاع غزة
15 سبتمبر 2024 . الساعة: 03:05 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296741
كلمات مفتاحية
مريض
الاحتلال
قطاع غزة
أدوية
معابر
المرضى بغزة
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