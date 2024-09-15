أبو عبيدة: نبارك العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية قرب (تل أبيب)

بارك الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، "العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم، واستهدفت هدفاً عسكرياً قرب "تل أبيب".

وثمن أبو عبيدة في تصريح صحفي، تلقته "الرسالة نت"، اليوم الأحد، "وقفة الشعب اليمني العزيز إلى جانب إخوانه في فلسطين واستعداده لتقديم التضحيات في سبيل ذلك".

وأضاف: إن "طبيعة السلاح المستخدم في العملية، ونوعية الهدف الذي استهدفته وغيرها من التفاصيل التي أطلعنا عليها إخوتنا في اليمن، تشكل نقلة نوعية سيكون لها مفاعيل مهمة في مسار ومآلات معركة طوفان الأقصى".

وأكد على أن "الكيان الصهيوني الذي لا زال غارقاً في وحل غزة، والذي يفشل اليوم هو وحلفاؤه في إحباط أو اعتراض صاروخ واحد، لهو أعجز من أن يوسع الحرب في جبهات جديدة سيتلقى منها آلاف الصواريخ والكثير من المفاجآت، وإن خطوة غبية كهذه ستعني أن نتنياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة".