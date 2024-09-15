تقرير (إسرائيلي) يكشف نتائج تحقيق بمقتل 3 (إسرائيليين) بغزة

كشف تحقيق للجيش الإسرائيلي أن المحتجزين الإسرائيليين الـ 3 الذين قتلوا في الشهر الثالث من الحرب بديسمبر الماضي.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية: "قدم الجيش الإسرائيلي إلى عائلات المحتجزين الرقيب رون شيرمان والعريف نيك بيسر وعليا توليدانو، الذين تم انتشال جثثهم من قطاع غزة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، التحقيق في ملابسات وفاتهم".

وأضافت القناة الإسرائيلية، "يشير التحقيق إلى أن الثلاثة قتلوا على يد قوات الاحتلال، نتيجة لهجوم إسرائيلي، وهذا على النقيض من الإعلان الأصلي للجيش، والذي بموجبه قيل إن الثلاثة قُتلوا على يد حماس".

وتابعت، "جاء في التحقيق: من خلال نتائج التحقيق، تشير التقديرات إلى أنه من المحتمل جدًا أن يكون الثلاثة قد قُتلوا نتيجة غارة جوية للجيش الإسرائيلي".

وأردفت القناة الإسرائيلية، "يستند هذا التحديد إلى الموقع الذي تم العثور فيه على جثثهم فيما يتعلق بتأثير الهجوم، وأبحاث أداء الهجوم، ونتائج الاستخبارات، ونتائج التقارير وكذلك قرار معهد الطب الشرعي".