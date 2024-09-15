واشنطن تطور قاعدة (إسرائيلية) لإفساح المجال لطائرات بوينج جديدة

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن بيع صواريخ وقنابل وأسلحة أخرى بمليارات الدولارات لدولة الاحتلال الإسرائيلي على مدار عام من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكشف موقع The Intercept الأمريكي إن وزارة الدفاع الأميركية تقوم أيضاً ببناء مرافق طائرات في "إسرائيل" لاستيعاب طائرات التزود بالوقود المصنوعة في الولايات المتحدة، وفقاً لوثائق تعاقدات أمريكية صدرت حديثا.

ويتضمن المشروع بناء جديد وتطوير المباني القائمة، بما في ذلك حظيرة واحدة أو أكثر ومستودعات ومرافق تخزين، في قاعدة عسكرية إسرائيلية في جنوب إسرائيل، بحسب وثائق سلاح المهندسين بالجيش الإسرائيلي.

ويأتي البناء في إطار عقد بقيمة مليار دولار تقريبًا ، مُنح لشركة بوينج العملاقة للدفاع في عام 2022، لتزويد "إسرائيل" بأربع طائرات ناقلة من طراز KC-46A Pegasus، على أن يتم تسليمها بحلول نهاية عام 2026.

أحدث مواصفات أمريكية

وتعد الطائرة KC-46A أحدث طائرة صهريجية يتم إنتاجها للقوات الجوية الأمريكية لتحل محل الطرازين القديمين. وقد عانت الطائرة الجديدة من مشاكل لا حصر لها، بما في ذلك مشاكل في نظام الرؤية عن بعد، والذي يسمح لمشغل الرافعة برؤية الرافعة من خلال بث الفيديو. كما أصبحت الطائرة عبئًا ماليًا، حيث تكبدت خسائر تزيد عن 7 مليارات دولار .

وبالنسبة ل"إسرائيل"، فإن الطائرة الجديدة، التي تم شراؤها مقابل 927 مليون دولار، ستحل محل طائرات الركاب بوينج 707 التي أعيد استخدامها منذ عقود والتي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي حاليًا لتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود في الجو.

وفي الشهر الماضي، وافقت إدارة بايدن على خمس مبيعات أسلحة رئيسية ل"إسرائيل"، بما في ذلك 50 طائرة مقاتلة من طراز F-15، وذخيرة دبابات، ومركبات تكتيكية، وصواريخ جو-جو، و50 ألف قذيفة هاون، من بين معدات أخرى تزيد قيمتها الإجمالية عن 20 مليار دولار.

صفقات بتمويل أمريكي

في حين أن هذه الأسلحة تُعَد "مبيعات" من الناحية الفنية، فإن الولايات المتحدة تدفع معظم تكاليفها لأن "إسرائيل" تستخدم الكثير من المساعدات العسكرية التي يوافق عليها الكونجرس لشراء أسلحة أمريكية الصنع.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تسببت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في كارثة إنسانية، حيث قتلت أكثر من 40 ألف فلسطيني وجرحت ما يقرب من 94 ألفًا، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. وقد استخدمت "إسرائيل" على الدوام ذخائر أمريكية في غاراتها على غزة.

ويتضمن مشروع بناء KC-46A، بحسب الوثائق "إنشاء وتكييف البنية التحتية للطيران والصيانة لـ KC-46"، بما في ذلك بناء خمسة هياكل خرسانية وفولاذية جديدة، فضلاً عن إمكانية بناء مبان ومستودعات إضافية.

ووزارة الدفاع الأميركية ليست غريبة على مشاريع البناء في "إسرائيل". ففي أواخر العام الماضي، تم الكشف أن الوزارة منحت عقدًا بملايين الدولارات لبناء مرافق عسكرية أميركية لقاعدة سرية تحتفظ بها في عمق صحراء النقب الإسرائيلية، على بعد 20 ميلاً فقط من غزة. والقاعدة الأميركية التي تحمل الاسم الرمزي "الموقع 512" هي منشأة رادار تراقب السماء بحثًا عن هجمات صاروخية على "إسرائيل".

والموقع 512 ليس سوى واحد من أكثر من 60 قاعدة أو حامية عسكرية أو منشأة أجنبية مشتركة تابعة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وتتراوح هذه المواقع من مواقع قتالية صغيرة إلى قواعد جوية ضخمة في 13 دولة: البحرين ومصر والعراق و"إسرائيل" والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن.

وقد تعرضت ما لا يقل عن 14 من هذه القواعد للهجوم في السنوات الأخيرة. فمنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وحده، أدت مجموعة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ وقذائف هاون وصواريخ باليستية قريبة المدى إلى مقتل ما لا يقل عن 145 جنديًا أمريكيًا - من القوات والمقاولين - في المواقع الإقليمية.

ويشمل ذلك أفراد الخدمة الثلاثة الذين قُتلوا في هجوم بطائرة بدون طيار في يناير/كانون الثاني على برج 22 ، وهي منشأة في الأردن.