الاحتلال يسلم إخطارات هدم ووقف بناء لمنازل ومنشآت بسلفيت

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاحد، إخطارات بهدم ووقف البناء لعدد من المنازل والمنشآت في بلدتي دير بلوط ورافات غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، بحجة البناء بدون ترخيص.

وأفاد رئيس بلدية دير بلوط سمير قرعوش بأن سلطات الاحتلال أخطرت -شفهيا- بإخلاء ثلاثة "بركسات" تعود ملكيتها للمواطن إبراهيم عبد الجواد، تقع في المنطقة الشمالية بالبلدة، تمهيدا لهدمها لاحقا.

وأوضح أن البركسات تستخدم لتربية الدواجن، ويوجد بها 16 ألف طير، مشيرا إلى أن الاحتلال سبق أن سلم ثلاثة إخطارات بوقف العمل بالبركسات قبل عام ونصف العام.

من جهته، قال رئيس مجلس قروي رافات شافع شحادة، إن الاحتلال سلم إخطارات بوقف العمل والبناء لثلاثة منازل مأهولة بالسكان بالمنطقة الشمالية من القرية، وتعرف بخلة الشيخ، تعود ملكيتها لكل من المواطنة مريم أبو عصبة، وعمر جاد الله، ومالك موقدي.

كم سلم إخطارات لمنشأتين تجاريتين تعود ملكيتهما للمواطن عزيز مرعي، ومنجرة للمواطن إبراهيم مصطفى، ومصنع حجر صناعي يعود للمواطن عزيز شقير.

يشار إلى أن قوات الاحتلال سلّمت قبل عدة أيام إخطارات بوقف العمل والبناء لملعب البلدة وعدة منازل قيد الإنشاء وأخرى مأهولة.