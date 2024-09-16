مستوطنون يستولون على شقة سكنية في بمدينة القدس بحماية جنود الاحتلال

استولى مستوطنون، فجر اليوم الإثنين. على شقة سكنية في بلدة "الطور"، في مدينة القدس المحتلة.

وافادت مصادر مقدسية أن المستوطنين الذين اقتحموا الشقة برفقة القوات الخاصة والشرطة الإسرائيلية، ادعوا أنهم قاموا بشرائها من مالكها الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتشرت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة في شارع "الخلوة" في الطور، خلال اقتحام الشقة والقيام بأعمال تغيير أقفال وتركيب للكاميرات ووضع الأسلاك .

وتصعد قوات الاحتلال من جرائمها واعتداءاتها بمدينة القدس منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، بالتزامن مع عدوان واسع ومدمر على قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.