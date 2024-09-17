انفجار أجهزة اتصال يحملها نشطاء في (حزب الله) في عدد من المناطق اللبنانية

أصيب العشرات من نطشاء "حزب الله" اللبناني، بانفجار أجهزة الاتصال التي يحملونها، في عدد من المناطق اللبنانية.

ووفق مصادر صحفية في لبنان أشارت إلى وصول عشرات الإصابات إلى معظم المستشفيات على امتداد الأراضي اللبنانية.

وأفادت مصادر أمنية لبنانية بأن "انفجار أجهزة الاتصال، في عدد من المناطق اللبنانية، سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية".

وأشارت مصادر لبنانية إلى أن 'العدو الاسرائيلي قام عصر اليوم الثلاثاء، بواسطة تقنية عالية بتفجير نظام pagers المحمول باليد لعناصر من المقاومة، في أكثر من منطقة في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي الجنوب والبقاع اللبناني"

وأشار مراسلنا إلى أن عدة مناطق لبنانية تناشد المواطنين بضرورة التبرع بالدم نظراً لوجود عشرات الإصابات التي تتطلب تدخّلا جراحيا عاجلا.

ولم يصدر موقف من "حزب الله" حول تفاصيل الحدث وطبيعة وعدد الإصابات، حتى كتابة هذه السطور.

ويشهد جنوب لبنان منذ الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تبادلا شبه يومي لإطلاق النيران، بين "حزب الله" اللبناني، بالتعاون مع "كتائب القسام - لبنان" الجناح العسكري لحركة "حماس"، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، و"قوات الفجر" الجناح العسكري لـ "الجماعة الإسلامية" في لبنان (الإخوان المسلمين)، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على عدوان الأخير على قطاع غزة.