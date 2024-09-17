حزب الله: تفجيرات الـ (بايجر) أسفرت عن استشهاد طفلة واثنين من نشطاء الحزب

قال "حزب الله" اللبناني، في بيان مقتضب، إنه في قرابة الساعة 3:30 (+2 عن توقيت غرينتش) من بعد ظهر اليوم الثلاثاء "انفجرت عدد من أجهزة تلقي الرسائل المعروفة بالـ(بايجر) والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله المختلفة".
وأكد الحزب في بيانه على أن "هذه الانفجارات الغامضة الأسباب حتى الآن أدت إلى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة"، وبالرغم من أن بيان الحزب لم يحدد عدد الإصابات، إلا أن مصادر طبية قدرتها بنحو 1800 إصابة.
وأوضح "حزب الله" أن أجهزته المختصة "تقوم حاليًا بإجراء تحقيق واسع النطاق أمنيًا وعلميًا لمعرفة الأسباب التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة، وكذلك تقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة الجرحى والمصابين في عدد من المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية".
ودعا الحزب "أهلنا الكرام إلى الانتباه من الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضلّلة التي تقوم بها بعض الجهات بما يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو الصهيوني، لا سيما أنّ ذلك يترافق مع خطابات التهويل والتهديد للعدو الصهيوني وما يُسمّيه بتغيير الوضع في الشمال".
وأصيب المئات من نشطاء "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، بانفجار أجهزة الاتصال التي يحملونها، في عدد من المناطق اللبنانية.