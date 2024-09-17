حزب الله: تفجيرات الـ (بايجر) أسفرت عن استشهاد طفلة واثنين من نشطاء الحزب

قال "حزب الله" اللبناني، في بيان مقتضب، إنه في قرابة الساعة 3:30 (+2 عن توقيت غرينتش) من بعد ظهر اليوم الثلاثاء "انفجرت عدد ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بالـ(بايجر) والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله ‏المختلفة".

وأكد الحزب في بيانه على أن "هذه الانفجارات الغامضة الأسباب حتى ‏الآن أدت إلى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة ‏وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة"، وبالرغم من أن بيان الحزب لم يحدد عدد الإصابات، إلا أن مصادر طبية قدرتها بنحو 1800 إصابة. ‏

وأوضح "حزب الله" أن أجهزته المختصة "تقوم حاليًا بإجراء تحقيق واسع النطاق ‏أمنيًا وعلميًا لمعرفة الأسباب ‏التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة، ‏وكذلك تقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة الجرحى ‌‏والمصابين في عدد من المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية".‏

ودعا الحزب "أهلنا الكرام إلى الانتباه من ‏الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضلّلة التي تقوم بها ‏بعض الجهات بما ‏يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو الصهيوني، لا سيما أنّ ذلك يترافق ‏مع خطابات ‏التهويل والتهديد للعدو الصهيوني وما يُسمّيه بتغيير الوضع ‏في الشمال". ‏

وأصيب المئات من نشطاء "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، بانفجار أجهزة الاتصال التي يحملونها، في عدد من المناطق اللبنانية.