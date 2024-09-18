الصحة بغزة تعلن استشهاد الحكيم زياد الدلو في سجون الاحتلال

أعلن وزارة الصحة في قطاع غزة، عن استشهاد الحكيم زياد محمد الدلو داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم اختطافه أثناء تأديته لواجبه الإنساني في مجمع الشفاء الطبي بتاريخ 18 مارس 2024.



وأدانت الصحة في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، يوم الأربعاء، هذه الجريمة البشعة بحق الطواقم الطبية الفلسطينية، وتعتبر استهداف الكوادر الصحية أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق الدولية.



وناشدت كافة المؤسسات الأممية والحقوقية التدخل الفوري للكشف عن مصير العشرات من الكوادر الصحية الفلسطينية، الذين تم اختطافهم من داخل المستشفيات أثناء تأديتهم واجبهم الطبي والإنساني.



وأكدت الصحة أن استمرار هذه الانتهاكات بحق العاملين في المجال الصحي، يُعد استهدافًا ممنهجًا للشعب الفلسطيني ومؤسساته، مشددة على ضرورة مساءلة الاحتلال أمام المجتمع الدولي على جرائمه بحق الطواقم الطبية والمدنيين.