8 شهداء إثر قصف مدرسة (ابن الهيثم) شرقي مدينة غزة

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون مساء يوم الأربعاء، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شرقي مدينة غزة.

استشهد 8 مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر جرّاء قصف طائرات الاحتلال مدرسة ابن الهيثم التي تؤوي نازحين في محيط مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة خلّفت نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل "إسرائيل" هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.