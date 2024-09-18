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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
%90 من الذخائر التي أسقطتها (إسرائيل) على غزة فتاكة وحارقة
18 سبتمبر 2024 . الساعة: 06:38 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296824
كلمات مفتاحية
إسرائيل
الحرب على غزة
ذخائر
عبوات
طوفان الأقصى
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