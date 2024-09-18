أكثر من 50 شهيد في اليوم 347 لحرب الإبادة على قطاع غزة

رصدت وزارة الصحة صباح اليوم انتشال أربعة شهداء بالإضافة إلى عدد من المفقودين والجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين عند مفترق الستة شهداء بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.بالإضافة إلى شهيد نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "الزعانين" في مدينة بيت حانون.

وفي مدينة غزة ارتقى 8 شهداء بينهم 5 أطفال وإمرأتين نتيجة قصف إسرائيلي على مدرسة"إبن الهيثم" والتي تأوي نازحين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما ارتقى شهيدان نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "حجاج" بشارع كشكو شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى إنتشال جثماني شهيدين من منزل يعود لعائلة حسونة، في شارع الوحدة بمدينة غزة، وما يزال 3 مفقودين تحت الأنقاض.

كما تحدث مواطنون عن قصف إسرائيلي مدفعي بشكل كبير جداً على مناطق متفرقة شمال شارع 8 وتحديداً منطقة المجمع الاسلامي.

وفي المنطقة الوسطى محافظة الوسطى انتشالت طواقم الدفاع المدني 12 شهيد من أسفل ركام منزل عائلة أبو شوقة والترتوري بمخيم البريج وسط قطاع، كما ارتقى 3 شهداء بينهم طفلة وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "بارود" في مخيم البريج وسط قطاع غزة و شهيد وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "سويدان" بمخيم 1 بمخيم النصيرات.

وفي خان يونس ارتقى 7 شهداء بينهم ثلاثة أطفال وإمرأة وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "النجار" في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خانيونس.

وفي رفح رصدت طواقم الدفاع المدني إنتشال 5 شهداء من منطقة خربة العدس شمالي مدينة رفح، بالإضافة إلى شهيدين وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مركبة مدنية في منطقة المواصي غربي مدينة رفح، وشهيد ثامن نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح.