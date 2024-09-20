آخر مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة

ارتقى ما يقارب 45 مواطنا في سلسلة غارات جوية استهدفت منازل وسيارات في محافظة غزة والشمال بالإضافة إلى الوسطى والجنوب ، فقد تم رصد شهيد وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة ابو "ربيع" في بيت لاهيا شارع الحطبية شمال قطاع غزة، بالاضافة إلى شهيد آخر وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مركبة مدنية في شارع البنات ببيت حانون شمال قطاع غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء 7 شهداء بمجزرة اسرائيلية استهدفت منزل في منطقة مصبح شمال رفح ، تزامن ذلك مع استهداف باص نقل ركاب بمدينة غزة نتج عنه 3 شهداء

وسجلت طواقم الدفاع المدني ارتقاء ثلاثة شهداء وتسع إصابات في قصف إسرائيلي سيارة في محيط مفترق العباس غرب مدينة غزة صورة السيارة المستهدفة في غزة ،الباص به تسعة من عائلة حبوش استشهد منهم 3.

وتحدثت مصادر إعلامية عن وصول 13 شهيدا وعدد من الأصابات بينهم أطفال إلى مستشفى ناصر الطبي بخانيونس جراء غارة نفذها الاحتلال شمال رفح على منزل عائلة ضهير، بالإضافة إلى أربعة شهداء وعدد من الجرحى نتيجة قصف (إسرائيلي) على مجموعة من المواطنين عند مفترق الستة الشهداء بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما رصدت وزارة الصحة وصول 4 شهداء إلى مستشفى ناصر جراء قصف منزل في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس بالإضافة إلى شهيدان من منطقة مصبح برفح والعدد مرشح للزيادة.