حزب الله يعلن استشهاد القائد إبراهيم عقيل

أعلن حزب الله اللبناني، مساء الجمعة، استشهاد القائد العسكري الكبير إبراهيم عقيل، في القصف الذي شنته طائرات الاحتلال على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح الحزب، في بيان، "التحق اليوم القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل بموكب إخوانه من القادة الشهداء ‏الكبار، بعد عمر مبارك حافل بالجهاد والعمل والجراح والتضحيات والمخاطر والتحديات والإنجازات ‏والانتصارات، وهو كان دائما لائقا لنيل هذا الوسام الإلهي الرفيع".

وأضاف "بكل اعتزاز وفخر تُقدّم المقاومة الإسلامية، اليوم، أحد قادتها الكبار شهيدا على طريق القدس، وتعاهد روحه ‏الطاهرة أن تبقى وفية لأهدافه وآماله وطريقه حتى النصر إن شاء الله".

وشنت طائرات الاحتلال غارة على مبنى سكني في منطقة القائم بالضاحية الجنوبية، فيما أعلن جيش الاحتلال استهدافه قادة في حزب الله بالغارة.