رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: الصمت إزاء الإبادة بغزة تواطؤ في المأساة

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن التزام الصمت إزاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة بمثابة تواطؤ في هذه المأساة برمتها.

جاء ذلك في رسالة نشرها ألطون على منصة "إكس"، مساء أمس الجمعة، في اليوم 350 للإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة.

وأشار ألطون إلى أن أهل غزة يتعرضون لواحدة من أعنف الهجمات التي يشهدها العالم منذ 350 يوما.

وأضاف أن الإنسانية تكتفي بمشاهدة هذه المأساة التي أحدثت جروحا عميقة في الضمائر، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتابع: "صفحة عار تُكتب على جبين الإنسانية في غزة، فالمدن تُقصف، وتُدمر المساجد والمستشفيات والمدارس، ويستهدف المدنيون الأبرياء والصحفيون والأطفال وحتى الرضع بشكل متعمد وممنهج".

وأردف "إن التزام الصمت إزاء هذه الإبادة الجماعية، هو بمثابة تواطؤ في هذه المأساة برمتها".

وختم ألطون: "باسم العدالة والضمير الإنساني والمستقبل، علينا أن نرفع أصواتنا ونتحرك في أسرع وقت ممكن لوقف هذه المذبحة".

ولليوم 351 على التوالي واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و272 شهيدا، وإصابة 95 ألفا و551 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.