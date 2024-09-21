حماس: مجزرة (مدرسة الزيتون) جريمة حرب (إسرائيلية) بغطاء أمريكي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن مجزرة الاحتلال الإسرائيلي، التي ارتكبتها بقصف مدرسة الزيتون الابتدائية، جنوب مدينة غزة، وأدت لارتقاء 22 شهيدا بينهم 13 طفلا و6 نساء، جريمة حرب بغطاء أمريكي.

وشددت "حماس"، في بيان تلقته "الرسالة نت"، اليوم السبت، على أن هذه "الجرائم المتواصلة وغير المسبوقة في التاريخ الحديث؛ تشكّل انتهاكاً فاضحاً لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، وإصراراً على استمرار الإبادة الجماعية الوحشية في قطاع غزة، وذلك بغطاء عسكري وسياسي تقدّمه الإدارة الأمريكية".

وأشارت إلى أن "الجرائم الإسرائيلية تضع الضمير الإنساني والمنظومة الدولية بمؤسساتها كافة، أمام اختبار أخلاقي وإنساني وقانوني، لمواجهة تغوُّل الاحتلال الصهيوني، ووقف جرائمه، ومحاسبة قادته الإرهابيين".

واعتبرت "حماس" في بيانها، أن "التصعيد الإجرامي بحق المدنيين في قطاع غزة، وفي ظل سياسة صهيونية تسعى لتوسيع عدوانها في المنطقة، بهدف كسر إرادة المقاومة، ومحاولة إخضاع المنطقة والهيمنة عليها".

ودعت، "شعوبنا العربية والإسلامية، والقوى الحرّة والحية في الأمة، وكل أحرار العالم، إلى الوحدة، وتصعيد المواجهة مع هذا العدو المجرم على الصُّعُد كافة وبشتّى الوسائل، والعمل على كسر العدوان وإنهاء هذا المشروع الاستيطاني الفاشي".