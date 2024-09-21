الضربة الاستخبارية.. ذكرى أسر القسام لضابط شاباك في القدس

توافق اليوم الذكرى الـ 19 لقيام “وحدة تحرير الأسرى” في كتائب الشهيد عز الدين القسام بأسر عضو جهاز الشاباك “ساسون نورائيل”، في ضربةٍ استخباراتية قوية للاحتلال وأجهزة أمنه.

الضابط الإسرائيلي “نورائيل” كان قد استوطن مدينة القدس المحتلة، وحمل هوية رقم (053246419) وبلغ من العمر 50 عاما.

ففي يوم الأربعاء 21/9/2005م، كانت الوحدة القسامية تعد لمبادلة الأسير الإسرائيلي بأسرى فلسطينيين، للإفراج عن العديد منهم وإنهاء معاناتهم من سجون الاحتلالِ.

وشنت قوات الاحتلال حينها حملة اعتقالات عشوائية في مدن الضفة اضطرت الوحدة القسامية لقتله، حيث عثر على جثته في منطقة بيتونيا قضاء رام الله بعد خمسة أيام من أسره.

ولم تكن عملية أسر الضابط ” نورائيل” هي الأولى بل تلاها عمليات أسر قامت بها كتائب القسام للإفراج عن الأسرى.

وكان لهذه العملية البطولية عدد من الدلالات، منها أن مجاهدي القسام في الضفة يقولون للاحتلال: “نحن هنا.. أول الغيث.. على يد القسام في الضفة”، وعلى الاحتلال أن يصوب بوصلته فليس له في غزة من سبيل بعد أن خرج منها مدحوراً مذموماً.

كما أكدت العملية أن “قضية الأسرى” تقع في أول أولويات القسام، وتحريرهم هي المهمة الأولى لرجال القسام مهما كلف الأمر ومهما بلغت المحاولات.