الحملة العالمية لمناهضة الابادة تدعو لتكثيف التضامن مع غزة

دعت الحملة العالمية لمناهضة الإبادة كل الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، لإحياء ذكرى مرور عام على طوفان الأقصى 7 أكتوبر، والمشاركة الواسعة في فعاليات التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني وإدانة العدوان والضغط لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأعلن القائمون على الحملة أن تكون الأيام الواقعة بين الرابع والسابع من أكتوبر أياما مخصصة لتنفيذ أوسع فعاليات جماهيرية في كل المدن والعواصم العالمية والعربية والإسلامية .



وقالت في دعوتها المنشورة عبر شبكات التواصل أنها تسعى لأن يكون يوم الإثنين السابع من أكتوبر يوم اضراب عالمي وللمشاركة في المسيرات الحاشدة في كل عواصم ومدن العالم العربي والإسلامي، تنديداً بالعدوان والضغط لحماية غزة ووقف حرب الإبادة.



بالإضافة إلى اعتباره يوما عالميا لكل الأديان للصيام والصلاة والدعاء لأجل ضحايا حرب الإبادة في غزة.



كما دعت إلى النشر والتضامن عبر شعارات عالمية موحدة تُرفع في كل الفعاليات والمسيرات في كل البلاد": الحرية لفلسطين

Free Palestine ، أنقذوا غزة .. أوقفوا الإبادة، Save Gaza .. Stop Genocide "