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قوات الاحتلال تغلق مكتب الجزيرة وسط مدينة رام الله

الرسالة نت - رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مكتب قناة الجزيرة وسط مدينة رام الله وأمرت بإغلاقه 45 يوما بموجب أمر عسكري.

وصاردت قوات الاحتلال خلال الاقتحام كافة الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم وأوقفت بث القناة.

وأظهرت المشاهد التي بثتها قناة الجزيرة اقتحام جنود الاحتلال مدججين بالسلاح مكتب قناة الجزيرة وقيامهم بتسليم أمر عسكري بإغلاق المكتب 45 يوما لمدير المكتب الزميل وليد العمري.

يأتي اقتحام وإغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله بعد 4 أشهر من إغلاق مكتب القناة في القدس.

 

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رام الله الضفة الغربية قناة الجزيرة

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