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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
83% من المساعدات الغذائية المطلوبة لا يمكن إيصالها لغزة
22 سبتمبر 2024 . الساعة: 04:41 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296900
كلمات مفتاحية
غزة
الاحتلال
الحرب على غزة
طوفان الأقصى
مساعدات إنسانية
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